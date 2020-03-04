الآن أحدث تردد لقناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة 2020 على نايل سات || تعرف على موعد أهم مباريات اليوم

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية،تنقل اليوم قنوات بي إن سبورت مباريات عديدة اليوم في كأس ايطاليا يلعب يوفنتوس ضد ميلان، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يلعب مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، وفي كأس فرنسا يلعب باريس سان جيرمان ضد أوليمبيك ليون، تعرف على تفاصيل المباريات والمواعيد في الجدول اسفل المقال.

تردد بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة توجد 17 قناة تحمل أسم بي إن سبورت منها بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة التي يشاهدها الملايين في كافة أرجاء الوطن العربي، ويتابع عليها أهم الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات الكبري في الدوريات الأوروبية الخمس، ومباريات دوري أبطال أوروبا، وتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

أهم المباريات التي تنقلها قنوات بي إن سبورت اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة ليون* ب.س.جيرمان 22.10 بتوقيت القاهرة،23.10 بتوقيت السعودية، بي إن HD6 كأس فرنسا مانشستر سيتي* شيفيلد 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت السعودية بي إن سبورت HD2 كأس الاتحاد يوفنتوس* ميلان 21.45 بتوقيت القاهرة،22.45 بتوقيت السعودية بي إن HD4 كأس ايطاليا

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية2020

القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12605 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تنقلها قناة بي إن سبورت الإخبارية