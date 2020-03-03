عرض تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات، سهيل سات 2020 / لنقل مباراة ليفربول ضد تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزية

عرض تردد قناة بي إن سبورت 2 القطرية المشفرة، القناة التي حجزت مكانها في الصفوف الأولي بين القنوات المتميزة في نقل محتوي رياضي عالي الجودة، و هي إحدي مجموعة قنوات مشفرة بنفس الاسم مع اختلاف ترتيبها، و تخصصت جميعها في نقل المحتوي الرياضي العالمي بالإضافة لأهم الفاعليات و الأحداث الرياضية على الساحة.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المشفرة 2020، تنقل عدد من مباريات بمختلف البطولات العالمية الهامة، ومن المباريات التي تنقلها اليوم عبر شاشتها، مباراة دور ال 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي و ليفربول، على أكبر ملاعب انجلترا و هو ملعب “ستامفورد بريدج” الذي يستوعب عدد 42522 مشجع، و يعلق على المباراة من خلال شاشة بي إن سبورت 2 المعلق الرياضي “يوسف سيف”.

مباريات اليوم المنقولة على شاشة القناة

تشيلسي/ ليفربول “كأس الاتحاد الإنجليزي” الساعة 9,45 مساءً دور ال 16

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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