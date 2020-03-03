“Frequency” تردد قناة الشارقة الرياضية sharjah sports لمتابعة مباريات برشلونة و ريال مدريد الودية

ننشر تردد قناة الشارقة الرياضية sharjah sports المختصة بنقل وتغطية ومتابعة جميع الألعاب الرياضية بشكلٍ عام وكرة القدم بشكل خاص، حيث تقوم ببث الألعاب الفردية والألعاب الجماعية المحلية من كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم الإماراتية، كما تقوم بنقل دوري الإمارات لكرة اليد والسلة، وإلى جانب نقلها لأحداث هامة ومباريات متنوعة فهي تقدم أيضاً برامج رياضية مميزة، ولقناة الشارقة الرياضية تواجداً أيضاً في الأحداث الرياضية الآسيوية الإقليمية والعالمية، حيث تنقل دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، وتقدم من خلال شاشتها استوديوهات التحليل والنقد الرياضي عن طريق مجموعة متميزة من المحللين والناقدين الرياضيين، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر تردد قناة الشارقة سبورت على القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الشارقة الرياضية sharjah sports

في ظل زيادة عمليات البحث عن تردد قناة الشارقة بعد أن أعلنت عن نقلها لمباريات ودية لفريق برشلونة وفريق ريال مدريد في إطار استعدادات الأندية للموسم القادم 2019-2020م، وتحتل قناة الشارقة الرياضية مكانة هامة بين القنوات الرياضية الموجود على الساحة في الوقت الحالي، ويرجع ذلك لما يتم تقديمه من محتوى مميز عبر قناة الشارقة الرياضية sharjah sports، كما تهتم بصفة مستمرة بتقديم خدمات بث فضائي متطورة لأجل إرضاء كافة المشاهدين والمتابعين للقناة الرياضية، حيث توفر القناة إمكانية مشاهدتها بتقنية HD عالية الدقة والجودة، أما عن تردد قناة الشارقة الرياضية sharjah sports فيمكنكم الحصول عليه من خلال الجدول التالي:

م القمر التردد القطبية الترميز تصحيح الخطأ 1 نايل سات 11012 عمودي 27500 5/6 2 عرب سات 11862 عمودي 27500 3/4

ويتم من خلال ضبط ترددات قناة الشارقة الرياضية المرفقة بالجدول السابق سواء التردد الخاص بالقمر الصناعي نايل سات أو الخاص بالقمر الصناعي عرب سات إمكانية الحصول على قناة الشارقة الرياضية sharjah sports الناقلة للمباريات الودية في إطار استعدادات الأندية الأسبانية للموسم الجديد، فبعد أن تقوم بإدخال أو ضبط تردد قناة الشارقة الرياضية sharjah sports بشكل سليم، فسوف تتمكن مباشرةً من مشاهدة القناة مجاناً على القمر الصناعي المتاح، وفي حال عدم القدرة على ضبط اللاقط أو الدش وإدخال التردد الصحيح، فيجب عليك الاستعانة بفني مختص لضبط الطبق اللاقط وإدخال تردد قناة الشارقة الصحيح.

مباراة ريال مدريد ضد روما على قناة الشارقة

أعلنت قناة الشارقة الرياضية عن نقلها مباراة ريال مدريد ضد روما يوم الأحد الموافق لتاريخ 11 أغسطس 2019م ضمن استعدادات الأندية للموسم الجديد 2019-2020م “مباراة ودية” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسيتم بث مباراة ريال مدريد اليوم على قناة الشارقة الرياضية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ويتم الحصول على قناة الشارقة الرياضية من خلال ضبط التردد المرفق بالجدول وفقاً للقمر الصناعي المتاح لديكم.