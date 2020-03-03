“أحدث” تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2020 على النايل سات / لمتابعة أخبار مباريات اليوم بعدد من البطولات الدولية و العالمية

قناة “بي إن سبورت الرياضية الإخبارية” ذات الشهرة الواسعة، حجزت مكاناً لها بين العديد من القنوات صاحبة الريادة في مجال الرياضة، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية المالكة لباقة بي إن سبورت المتخصصة الرياضية، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، لتكون ملاذ لمحبي و متابعي الرياضة بالعديد من دول العالم.

أحدث تردد “بي إن سبورت الإخبارية” المفتوحة 2020 على القمر الصناعي نايل سات، التي تنقل أخبار المباريات المقامة حالياً بمختلف البطولات الدولية و العالمية، ليتمكن متابعي أخبار الرياضة من التعرف على الجديد منها أول بأول، فهي إحدي القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الفضائية ذات الأهمية مثل “بي إن سبورت المفتوحة” و “بي إن سبورت 2” و “الكأس الرياضية”، و تقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية محتواها مجاناً على القمر “نايل سات”، و من المتابعات الهامة التي تقدمها القناة اليوم أخبار مباريات دور ال 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يشهد عدد من اللقاءات الهامة بين كبار الفرق الإنجليزية، بالإضافة لمباريات ربع النهائي بكأس ألمانيا.

مباريات اليوم

تشيلسي/ ليفربول “كأس الاتحاد الإنجليزي” الساعة 9,45 مساءً دور ال 16 ريدينج/ شيفيلد يونايتد “كأس الاتحاد الإنجليزي” الساعة 10 مساءً دور ال 16 ويست بروميتش/ نيوكاسل “كأس الاتحاد الإنجليزي” الساعة 10 مساءً دور ال 16 ساربروكن/ ف. دوسلدروف “كأس ألمانيا” الساعة 7,30 مساءً ربع نهائي شالكه/ بايرن ميونيخ “كأس ألمانيا” الساعة 9,45 مساءً ربع نهائي

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).