تردد قناة بي فور يو أفلام B4U aflam الجديد تحديث مارس 2020 “أفلام تعيشها” على النايل سات

نستعرض من خلال هذا التقرير تردد قناة بي فور يو أفلام B4Uaflam 2020 والتي أصبحت من أهم القنوات التي تقم بعرض أشهر الأفلام الهندية، فالقناة بات لها عشاق ومحبين يتابعون جميع ما تقدمه من أعمال وأفلام هندية متميزة، فمحبي وعشاق الأفلام الهندية أصبحوا كُثر في جميع بلدان العالم لذلك سنتابع معكم التردد الجديد لقناة بي فور يو B4Uaflam الهندية، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا من التعرف على تفاصيل أهم قناة هندية متخصصة في الأفلام البلوودية، كما تقد القناة أيضا برامج المسابقات وأخبار كبار النجوم، وقد أعلنت قنوات بي 4 يو B4Uaflam على صفحتها الرسمية عن إصدار أحدث أعمال التطوير للقناة لتنال رضا المشاهد.

وتجدر الإشارة إلى تراجع مشاهدة الأفلام الأمريكية لدى الشعوب العربية مقابل ارتفاع مشاهدة الأفلام الهندية، حيث تقدم قناة B4Uaflam أحدث الأفلام الهندية ذات الشهرة الواسعة وذائعة الصيت، وتعرض القناة الأفلام الهندية المترجمة للغة العربية وكذلك الأفلام الهندية المدبلجة، كما تقدم القناة محتوى متميز من البرامج والمسابقات، كما تقدم القناة جوائز ذهبية للفائزين بتلك المسابقات، وتعرض الصفحة الرسمية للقناة مواعيد أفلام اليوم، والتي يقوم بالتمثيل فيها أشهر الممثلين الهنديين من خلال رابط الصفحة الرسمية للقناة على الفيس بوك.

تردد قناة بي فور يو أفلام B4Uaflam على نايل سات 2020

تردد قناة بي فور يو الهندية 2020 B4U أفلام هندية

القناة التردد معامل تصويب الخطأ معدل الترميز B4U Aflam 11938 عمودي V 27500 5/6 B4U Plus 12226 أفقي H 27500 5/6

HOW TO WATCH US Satellite & Transponder: Nilesat – 104 Orbital Position: 7 degrees west Frequency 12418 MHz Polarization: Horizontal Symbol rate: 27.5 MSps

تردد قناة بي فور يو الهندية B4U

وتجدر الإشارو إلى أن بداية بث قناة بي فور يو أفلام كان في بدايات عام 2013، وقامت القناة بعرض، كما تقدم القناة برامج ترفيهية ومسابقات يربح الفائز فيها جوائز ذهبية، وكذلك تعرض القناة الأفلام الكوميدية، مثل فيلم Masti، أما الأغاني الرومانسية والاستعراضية المليئة بالحركة والألوان، فلها نصيب وافر على شاشة القناة .

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وقد انبثقت من قناة بي فور يو الهندية، قناة بي فور يو بلس، المجانية، للأفلام المترجمة والمدبلجة على مدار الساعة دون تقطيع، ولكنها تعرض على القمر الصناعي يوتيل سات، وهو قريب من نايل سات، ولذلك يمكن استقبالها بسهولة على نايل سات،

.تردد بي فور يو بلس : 12226 أفقي H

معامل التصويب: 27500

الترميز : 5/6

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يمكن متابعة الصفحة الرسمية على الفيس بوك لقناة بي فور يو للأفلام، ويذكر أن قناة بي فور يو للأفلام الهندية المتنوعة قد انتقل بثها من القمر نايل سات إلى يوتيلسات بنفس تردداتها السابقة، ورغم ذلك يمكن مشاهدة القناة على القمر نايل سات بنفس الترددات، وذلك لأن القمرين في نفس المدار.