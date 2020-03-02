“جميع القنوات الهندية” تردد قناة زي أفلام Zee Alwan TV “مارس 2020” قناة ستار بلس للمسلسلات الهندية star plus تردد قناة Colors TV على النايل سات

نستعرض اليوم ترددات جميع قنوات الأفلام الهندية الجديدة 2020 ونبدأ بأهم تردد، وهو تردد قناة زي ألوان Zee Alwan TV الجديد فقناة ذى أفلام “لون حياتك” والتي تم انطلاق بثها في عام 2012، حيث المقر الرئيسي لإدارة القناة بالإمارات العربية، حيث تعرض قناة زي أغلام ألوان عديدة من المسلسلات الهندية الشيقة،سواء كانت مدبلجة أو مترجمة للعربية، وتُصنف قناة زي أفلام من أعلى القنوات الهندية مشاهدة، ما نستعرض أيضا تردد قناة MBC Bollywood إم بي سي بوليود والتي تتميز بمحتوى غاية في المتعة والتشويق، حيث تعرض أهم الأفلام والمسلسلات مما جعل للقنوات الهنية شعبية جارفة تتعاظم طوال الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أننا من خلال هذا التقرير سنعرض لكم جميع ترددات القنوات الهندية، والتي تقوم بعرض الأفلام والمسلسلات الهندية ذائعة الصيت، ومنها تردد قناة ستار بلس للمسلسلات الهندية star plus، وكذلك تردد قناة Colors TV، وأيضا تردد تردد قناة ستار فيجاي Star Vijay، تردد قناة كرد سات تي في Kurdsat TV، تردد قناة ستار بلاس Star Plus، تردد حكاية هندي Hekaya Hendi، تردد قناة سهر هندي Sahar Hendi، تردد قناة شاروخان Sharokhan، تردد قناة طلقة هندي، تردد قناة بي فور يو B4U على النايل سات، تردد قناة ايماجن موفيز Imagine movies على نايل سات، قناة بي فور يو B4UUTV Arabia على النايل سات، تردد قناة كلار تي في Color TV على نايل سات.

تردد قناة زى الوان الجديد 2020 جميع ترددات قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية الجديدة

تم تغيير التردد القديم لقناة زي ألوان، 12417 على نايل سات، إلى القمر الصناعي عرب سات على تردد 11938 عمودي، وذلك في الأول من أكتوبر 2017. اسم القمر الصناعي التردد الجديد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصويب الخطأ النايل سات 11938 27500 عمودي “V” 5/6 النايل سات 11418 27500 عمودي “V” 3/4 العرب سات 12111 27500 عمودي “V” 3/4 أحدث المسلسلات على Zee Alwan للتعرف على ما يتم عرضه هنا: خريطة أفلام ومسلسلات زي ألوان على الصفحة الرسمية للقناة بشكل يومي: Advertisements

تردد جميع قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية على نايل سات 2020

التردد القمر الاستقطاب معدل الترميز FEC 11938 نايل سات عمودي v 27500 3/4 12111 عرب سات عمودي v 27500 3/4

تردد قناة ستار بلس للمسلسلات الهندية star plus

التردد 11881 القمر نيل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي H FEC 5/6

تردد قناة Colors TV

التردد القمر الاستقطاب معدل الترميز FEC 11881 نايل سات أفقي H 27500 5/6

جميع ترددات قنوات المسلسلات الهندية 2020

تردد قناة MBC Bollywood إم بي سي بوليود

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11559 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4.

إم بي سي بوليود معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11559 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة ستار فيجاي Star Vijay

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11804 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6.

Star Vijay معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11804 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة زي Zee

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة زي ألوان Zee Alwan

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11939 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 3/4. تردد قناة كرد سات تي في Kurdsat TV

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10769 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10769 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة ستار بلاس Star Plus

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11881 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11881 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد حكاية هندي Hekaya Hendi

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة سهر هندي Sahar Hendi

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11179 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة شاروخان Sharokhan

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11873 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11873 رأسي V معدل تصحيح الخطأ 5/6. تردد قناة طلقة هندي

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11604 أفقي H معدل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قنوات الأفلام الهندية الجديدة 2020

تردد قناة بي فور يو B4U على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11938 عمودي V معامل الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11938 عمودي V معامل الخطأ 5/6. تردد قناة ايماجن موفيز Imagine movies على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12360 عمودي V معامل الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 12360 عمودي V معامل الخطأ 5/6. قناة بي فور يو B4UUTV Arabia على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10892 أفقي H معامل الخطأ 5/6.

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 10892 أفقي H معامل الخطأ 5/6. تردد قناة كلار تي في Color TV على النايل سات

معامل الترميز 27500 التردد على النايل سات 11881 أفقي H معامل الخطأ 5/6.

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