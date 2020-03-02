تردد قناة سهر هندي الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة سهر هندي الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي القنوات المتخصصة في بث وتقديم المسلسلات الهندية المدبلجة على مدار ساعات اليوم دون تشفير أو توقف أو تشويش أو انقطاع.

وهي قناة مجانية تبث على مدار 24 ساعة دون توقف أو تشفير، ونجحت القناة في تحقيق شهرة واسعة وأن تنال على إعجاب الكثيرين من المشاهدين ومحبي الدراما الهندية وخاصة في الفترة الأخيرة؛ حيث تنافس الآن العديد من القنوات الأخري المتخصصة في نفس المجال.

ولم يقتصر دورها على تقديم وعرض المسلسلات الهندية فقط، بل تقوم بعرض باقة من الأفلام الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية.