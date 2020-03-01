نرصد لكم تردد قناة سكوب الجديد على النايل سات 2020، وهي احدي القنوات الكويتية الشهيرة، والتي تتميز بتنوع محتواها بين برامج رياضية وسياسية وفنية والإخبارية، فضلا عن العديد من البرامج الترفيهية الأخري، تلك التي يبحث عنها العديد من محبيها ومتابعيها على مدار ساعات اليوم.

وتهتم القناة بتقديم تغطية لكافة الأحداث الجارية داخل الخليج والوطن العربي والكثير من البلدان العربية والأجنبية.

وتهتم القناة أيضا بمناقشة العديد من القضايا التي تواجه المواطنين في كل مكان في العالم العربي، ونجحت القناة في تحقيق شهرة كبيرة ونجاح باهر منذ انطلاقها للمرة الأولى، وللحصول عليها يجب ضبط معلوماتها الصحيحة الموجودة بالأسفل بشكل صحيح لديكم على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.