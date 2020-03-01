تردد قناة الإيمان الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الإيمان الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي القنوات المتخصصة في بث وتقديم كل ما يخص عالم الدين الإسلامي، وتبث من داخل دولة اليمن على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير أو توقف.

وتهدف القناة إلى نشر الدعوة الإسلامية عن طريق برامجها التي تقوم بتفسير وشرح الأحاديث النبوية الشريفة وآيات القرآن الكريم، بالإضافة إلى العديد من البرامج الدينية الأخري، والتي جعلتها من أكثر القنوات الدينية مشاهدة في الوطن العربي.

ويمكن مشاهدة القناة من داخل الوطن العربي والدول الأوروبية والاستمتاع بما تقوم بتقديمه طوال ساعات اليوم من إذاعة القرآن الكريم وتفسير الذكر الحكيم.