تردد قناة الهدى الجديد على النايل سات 2020

ننشر لكم تردد قناة الهدى الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي القنوات الإسلامية التي تقوم ببث محتواها على مدار ساعات اليوم باللغة الإنجليزية؛ حيث تبث محتواها للمسلمين المقيمين في الدول الأوروبية.

وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج المتخصصة في تفسير آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة باللغة الإنجليزية، وربما اللغة الإنجليزية هي ما تميز القناة عن غيرها من القنوات الدينية الأخري.

وتعرض القناة كل ما يبحث عن المسلمين في كل مكان على مدار 24 ساعة دون توقف أو انقطاع، وتؤكد من خلال برامجها أن الدين الإسلامي انتشر بالسلم والسلام دون إرهاب كما يزعم الكثيرين.