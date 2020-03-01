تردد قناة نواعم الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة نواعم الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي القنوات النسائية المتخصصة في تقديم عروض الأزياء، والتي تهتم بعروض الموضة للمايوهات البكيني والملابس الداخلية.

وتقوم القناة ببث محتواها على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير أو توقف، ونجحت في تحقيق شهرة كبيرة ونسب مشاهدة عالية جدا وجذب الكثير من المهتمين بعروض الأزياء وعالم الموضة.

والقناة متخصصة أيضا في عرض حلقات الرقص الشرقي، بالإضافة إلى عرض وتقديم العديد من الإعلانات والعروض الترويجية للكثير من المنتجات الخاصة بتقوية العلاقة الحميمية، مع توفير الكثير من طرق التواصل للحصول على المنتجات.