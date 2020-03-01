تردد قناة الراي الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الراي الكويتية الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي القنوات الكويتية المتنوعة المتخصصة في بث وتقديم باقة من المسلسلات العربية والخليجية، بالإضافة إلى عرض العديد من الأفلام الأجنبية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص.

ولم يقتصر دورها على ذلك، بل تقوم بتقديم العديد من نشرات الأخبار على مدار ساعات اليوم وعرض الأحداث الجارية في دول الخليج والوطن العربي.

وكانت قد انطلقت عام 2004 ومنذ انطلاقها حققت شهرة كبيرة ونسب مشاهدة عالية جدا، وهي ملك مجموعة الراي الإعلامية التي تقوم ببث محتواها من داخل الكويت.