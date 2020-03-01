تردد قناة أشبال طيبة الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة أشبال طيبة الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي القنوات الفضائية المتخصصة في عرض وتقديم كل ما يهم الطفل؛ حيث تقوم بتقديم الرسوم المتحركة التي تهدف إلى تعليم الطفل القيم والمبادئ.

وتقوم القناة ببث محتواها من داخل السودان، والتي نالت على إعجاب الآباء والأمهات، نظرا للمحتوي المفيد الذي تقدمه على مدار ساعات اليوم.

وهي قناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون توقف أو انقطاع أو تشويش أو تشفير دون الحاجة إلى تسديد اشتراكات شهرية كغيرها من القنوات الأخري، وتسعى إلى تنمية مواهب ومهارات الأطفال.