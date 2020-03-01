تردد قناة روتانا موسيقي الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة روتانا موسيقي الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي احدي القنوات السعودية التابعة لشبكة قنوات روتانا الفضائية، وانطلقت القناة عام 2003 وحققت شهرة واسعة ونجاح كبير خلال فترة وجيزة وحتى وقتنا هذا.

وتقوم القناة ببث وتقديم تغطية للعديد من الحفلات منها حفلات اليوم الوطني السعودي والمهرجانات الغنائية، بالإضافة إلى العديد من برامج الغناء والفن والجلسات الغنائية.

والقناة مجانية تبث على مدار ساعات اليوم دون تشفير أو تشويش أو توقف أو انقطاع كغيرها من القنوات الاخري.