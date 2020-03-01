تردد قناة دي دبليو العربية الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة دي دبليو العربية الجديد على النايل سات وعرب سات وهوت بيرد وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي احدي القنوات الإخبارية ولكنها تبث من داخل ألمانيا، وتسعى إلى بث وتقديم تغطية شاملة لكافة الأحداث الجارية في الدول العربية والعالم بأكمله، مما جعلها من أكثر القنوات الإخبارية مشاهدة على الأقمار الصناعية.

كما تقوم القناة ببث وتقديم العديد من البرامج المتنوعة بين سياسية وثقافية وإخبارية ورياضية وبرامج علوم وتكنولوجيا، كما أنها تقوم بالحديث عن تاريخ ألمانيا ومعالمها الأثرية، فضلا عن البرامج الحوارية التي تقدمها والتي تقوم من خلالها بتقديم المناظرات السياسية.