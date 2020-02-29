تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد 2020 شاهد أحدث الترددات اليوم

اليوم سنعرض أحدث الترددات لقناة إم بي سي أكشن الجديدة لعام 2020، قد تكون واحد من أفضل المفضلين للمصارعة الحرة، فاليوم أنت على موعد مع تحديث قناة إم بي سي أكشن الجديد لمشاهدة واحد من أهم الأحداث الخاصة بالمصارعة، حيث تقوم القناة اليوم بنقل مهرجان 2020 للمصارعة الحرة.

تحديث تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد 2020 على النايل سات:

معدل الترميز: 27500

التردد: 11476

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

اسم القناة على الرسيفر: MBC Action.

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قناة mbc action على العرب سات:

معدل الترميز: 27500

التردد: 12284

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/ 6

اسم القناة على الرسيفر: MBC Action.