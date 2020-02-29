تابع معنا تردد القناة الثقافية السعودية 2020

نقدم اليوم إليكم من خلال موقعنا أحدث تردد للقناة الثقافية السعودية 2020، حيث تمثل تلك القناة واحدة من أهم محطات التلفزيون السعودي الحكومي، وانطلقت في عام 1431 هجريا، وذلك من مقرها الرسمي في الرياض، وكانت هي المرآة العاكسة للحضارة والثقافة السعودية من أجل مواكبة مختلف الفعاليات والأنشطة والندوات.

تردد قناة الثقافية السعودية:

القمر: نايل سات

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 3/4

مميزات قناة الثقافية السعودية:

كما تمتلك القناة العديد من المميزات المختلفة والتي منها التخصص في عرض الإعلام الثقافي الاجتماعي الهادف، بالإضافة إلى الالتزام بالتقنية العالية وسعيها إلى تعزيز مختلف القدرات التنافسية وذلك من خلال توظيف فريق عمل متفاني وإداريين متميزين وخبراء في العلوم والتكنولوجيا.