أضبط تردد قناة كوكي كيدز الجديد 2020

تعد قناة كوكي كيدز واحدة من أشهر قنوات الأطفال الصالحة لمختلف الأعمار بين الأطفال، كما أنها من القنوات التي تساهم في ترسيخ القيم والمبادئ لدى الأطفال الصغار، مما يساهم في توفير تلك البيئة اللازمة من أجل توسيع مداركهم وتنمية قدراتهم الإبداعية والذهنية.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد:

تهتم قناة كوكي للأطفال بعالم مخاطبة الأطفال في المراحل العمرية المختلفة، وذلك من خلال ما تقوم بتقديمه من أفلا مكرتون وبرامج ترفيهية مختلفة ورسوم متحركة، كما توجه القناة أيضا العديد من الشخصيات الكرتونية التي تمثل لهم قدوة في التصرفات والأناشيد والأغاني الإرشادية التي تساهم في التوجيه وتعليم الصغار مختلف البدائيات التعليمية، فإليكم التردد الخاص بالقناة الآن: