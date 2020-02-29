نرصد لكم تردد قناة روتانا كلاسيك الجديد على النايل سات وعرب سات 2020، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات روتانا، والقناة سعودية تقوم بعرض وتقديم باقة من الأفلام والمسلسلات العربية القديمة والكلاسيكية، فضلا عن بث حفلات المطربين وحفلات أم كلثوم.

والقناة مجانية تبث محتواها على مدار ساعات اليوم دون توقف أو تشويش أو انقطاع أو تشفير وتعمل بتقنية الاتش دي الجديد.

وتهدف القناة إلى إحياء التراث الفني القديم من حفلات ومسلسلات وأفلام، وتقوم بتقديم حفلات العديد من المطربين العرب من أم كلثوم، وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ.