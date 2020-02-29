ترددات

تردد قناة كوكب الحيوانات الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2020

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نرصد لكم تردد قناة كوكب الحيوانات الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020، وتعرف القناة باسم أنيمال بلانت وهي احدي القنوات الأمريكية المتخصصة في بث وتقديم باقة كبيرة من مقاطع الفيديو والأفلام التي توضح حياة الحيوانات في الغابة.

وهي قناة مشفرة تحتاج إلى تسديد اشتراكات شهرية لمشاهدتها والاستمتاع بما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم.

وتقوم القناة أيضا بتقديم العديد من المقاطع المضحكة والترفيهية للمواقف التي يتعرض لها الإنسان مع الحيوانات.

وانطلقت القناة عام 1996 وهي احدي القنوات التابعة لشركة ديسكفري كوميو نيكيشنز وتعرض محتواها باللغة الإنجليزية.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز
النايل سات 11095 رأسي 27500
عرب سات 11766 أفقي 27500
هوت بيرد 10834 رأسي 27500
هوت بيرد 12169 أفقي 27500
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