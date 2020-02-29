تردد قناة كوكب الحيوانات الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة كوكب الحيوانات الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020، وتعرف القناة باسم أنيمال بلانت وهي احدي القنوات الأمريكية المتخصصة في بث وتقديم باقة كبيرة من مقاطع الفيديو والأفلام التي توضح حياة الحيوانات في الغابة.

وهي قناة مشفرة تحتاج إلى تسديد اشتراكات شهرية لمشاهدتها والاستمتاع بما تقوم بتقديمه على مدار ساعات اليوم.

وتقوم القناة أيضا بتقديم العديد من المقاطع المضحكة والترفيهية للمواقف التي يتعرض لها الإنسان مع الحيوانات.

وانطلقت القناة عام 1996 وهي احدي القنوات التابعة لشركة ديسكفري كوميو نيكيشنز وتعرض محتواها باللغة الإنجليزية.