تردد قناة سات 7 كيدز الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة سات 7 كيدز الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي قنوات الأطفال المسيحية الوحيدة التي تقوم ببث وتقديم برامج الأطفال من برامج درامية وحوارية وتعليمية وموسيقية وبرامج ألعاب ورسوم متحركة.

وتهدف القناة إلى تثقيف الصغار وتنمية روح الحوار والمحبة والعطاء ونبذ العنف والكراهية، ومن أهم وأبرز برامجها برنامج يلا نغني وبرنامج أروع صديق وجميعها تسعى إلى تثقيف الصغار وتعليمهم كيفية حل المشكلات التي تواجههم تطبيقا لكلمة وتعليمات الله، بالإضافة إلى برنامج أبطال الكتاب والذي يقوم بطرح موضوع أو شخصية من الكتاب المقدس.