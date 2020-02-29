الارشيف / ترددات

تردد قناة المملكة الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

نرصد لكم تردد قناة المملكة الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري 2020، وهي احدي القنوات الأردنية الإخبارية التي تقوم ببث وتقديم باقة من البرامج الإخبارية والسياسية على مدار ساعات اليوم، فضلا عن تقديم تغطية شاملة لأجدد الأخبار على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشفير أو تشويش أو توقف.

وهي قناة مجانية تتميز بجودة وكفاءة صورتها ونقاء صوتها، فضلا عن البرامج المتنوعة التي تقوم بتقديمها على مدار ساعات اليوم والتي لا تحتاج إلى اشتراكات شهرية لمشاهدتها كغيرها من القنوات الأخري.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز
النايل سات 11958 أفقي 27500
النايل سات 12034 أفقي 27500
عرب سات 12054 رأسي 27500
Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا