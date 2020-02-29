News تردد قناة المغربية الرياضية 3 “Arryadia” على القمر الصناعي نايل سات 2020 / التردد الأرضي لمتابعة مباراة الوداد المغربي و النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا اليوم

المغربية الرياضية قناة متميزة في عرض محتوي رياضي ليس في المغرب وحدها بل في العالم العربي، ويبحث عن ترددها الكثيرون من عشاق الرياضة وخاصةً عشاق مباريات كرة القدم، حيث تنقل مباريات الدوري المغربي والمباريات التي يشارك فيها منتخب المغرب أو أحد الفرق المغربية بمختلف البطولات القارية، وتقدم برامجها طوال اليوم نظراً لأنها مفتوحة ليس لها اشتراك مثل القنوات المشفرة.

تردد قناة Arryadia 3 الرياضية المغربية 2020، يبحث عنه متابعي مباريات كرة القدم، و ذلك لتنافسها بقوة مع باقي القنوات التي تقدم محتوي رياضي متجدد، حيث ذاع صيتها في الأونة الأخيرة لنقلها عدد من المباريات الهامة بأشهر البطولات، التي يهتم عشاق كرة القدم بمتابعتها، و تقدم القناة المغربية الرياضية بترددها الأرضي مباراة الوداد المغربي ضد النجم الساحلي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم، في إطار منافسات دور الربع نهائي من البطولة.

مباريات اليوم في “دوري أبطال أفريقيا”

الوداد المغربي/ النجم الساحلي التونسي الساعة 9 مساءً الربع نهائي

بدأت قناة المغربية الرياضية 3 بثها عام 2006 من مدينة الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمغرب، وتتميز القناة بمجموعة من البرامج، والإستديوهات التحليلية للمباريات لتوضيح الفنيات بالمباراة، فقد أخذت شهرة واسعة بين القنوات الرياضية العربية.

تردد قناة المغربية 3 على القمر الصناعي نايل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11474 v 27500 نايل سات

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أهم ما تنقلة قناة المغربية الرياضية 3

تنقل قناة المغربية الرياضية الدوري الممتاز – كأس العرش – دوري أبطال أفريقيا – كأس الإتحاد الأفريقي- كأس شمال أفريقيا – الدوري الإنجليزي الممتاز – كأس الإتحاد الفرنسي.

ونحن متواجدون معكم دائماً لتغطية أهم الترددات وعلى رأسها الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، حيث يبحث عنها عدد كبير من محبي الرياضة ومتابعي البطولات والمسابقات الرياضية المختلفة، ونضع بين أيديكم التردد الصحيح لسهولة ضبط القناة.