اضبط وأتفرج تردد قناة بطوط كيدز الجديد للأطفال BATOT CHANNEL “فبراير 2020” ???????? على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة بطوط كيدز 2020 الجديد BATOT CHANNEL على القمر الصناعي نايل سات الذي يبحث عنه الكثير من الأسر المصرية على الإنترنت لتكون أولي قنوات الأطفال المفضلة لدى جميع الأطفال وقد حققت نجاح كبير في وقت قصير جدًا ويحبها الصغار والكبار وتنال إعجاب الكثير من الآباء والأمهات وهى قناة مجانية مفتوحة عبر الأقمار الصناعية, من أفضل قنوات الأطفال المتخصصة في تقديم الأفلام الكرتونية وأفلام الانيميشن وتقديم أهم برامج الأطفال .

تتميز قناة بطوط كيدز للأطفال بتقديم محتوي ترفيهي متميز وتعليمي هادف لدى جميع الأطفال يبدأ من سن عامين وحتى سن خمسة عشر سنوات حيث تقدم العديد من برامج الأطفال و أفلام الكرتون والأغاني المخصصة للأطفال وهى قناة آمنة لدي جميع الأطفال .

تردد قناة بطوط كيدز 2020 للأطفال على القمر الصناعي نايل

يمكن ضبط التردد الجديد لقناة بطوط كيدز للأطفال لمتابعة ومشاهدة أقوي وأفضل البرامج والأفلام الكرتونية على النايل سات ونقدم إليكم التردد الجديد لقناة من خلال هذا التقرير على النحو التالي:

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11411 نايل سات أفقي V 27500 5/6

تردد قناة BATOT CHANNEL

التردد 11411

القمر الصناعي نايل سات

الاستقطاب أفقي V

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة بطوط BATOT CHANNEL على نايل سات

اسم القناة : BATOOT KIDS القمر الصناعى : النايل سات 7 غرب التردد : 11411 معدل الترميز : 27500 الاستقطاب (القطبية) : افقى H معامل تصحيح الخطأ : 5/6 النمط : DVB-S التعديل : MPEG-4 / MPEG-2

تعد قناة بطوط من أهم القنوات المتخصصة في عرض وتقديم الأفلام الكرتونية والبرامج الكرتونية المدبجة وأجمل المسلسلات الكرتونية المترجمة للغة العربية وباقة متنوعة من أغاني الأطفال الترفيهية والتعليمية التي تساعد في تنمية مهاراتهم واستيعاب قدرتهم كما تساعد الأطفال في تعليم اللغات فهي ليست قناة ترفيهية فقط بل تعليمية.

تردد قناة كيدزانيا الجديد 2020 kidzinia cartoon على نايل سات

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اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معدل الاستقطاب kidzinia cartoon نايل سات 11257 27500 عمودي

روابط مهمة

حرصت قناة بطوط كيدز على تقديم محتوي جيد ومختلف عن بقية قنوات الأطفال الأخري حتى تجذب انتباه الأطفال وتنال إعجابهم, كما تحقق شهرة كبيرة وواسعة لدى متابعيها.

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تعتبر قناة بطوط كيدز من أفضل قنوات الأطفال المتخصصة التي تعمل بأحدث التقنيات وأحدث الأجهزة تعرض أفلامها وبرامجها المختلفة على مدار 24ساعة دون انقطاع أو أي تعطل في الإرسال أو تشفير.