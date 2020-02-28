ضبط التردد الأرضي والرقمي لقناة تايم سبورت Time Sport 2020 على النايل سات لمتابعة المباريات المشفرة مجاناً

قناة تايم سبورت، هي قناة رياضية مصرية تبث عبر قمر النايل سات للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وهي تابعة للهيئة الوطنية للإعلام في مصر بالتعاون مع مجموعة إعلام المصريين، بدأ بثها منذ عام 2019 وقتما حصلت مصر على حق استضافة وتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 من أجل تخصيصها لعرض مباريات البطولة من خلال التردد الأرضي داخل مصر، حيث تنص القوانين المنظمة لعرض مباريات كرة القدم من الكاف، بأحقية الدول التي تقام بها المباريات لفرق محلية بعرض المباريات بغض النظر عن الحقوق الحصرية للقنوات المشفرة طالما كان البث عبر التردد الأرضي.

وإلى جانب بث قنوات تايم سبورت عبر التردد الأرضي، يتم بثها فضائياً أيضاً من خلال قمر النايل سات، وتضم قناة تايم سبورت باقة من المعلقين والمحللين الرياضيين في مصر والعالم العربي، الذين يقدمون باقة متنوعة من البرامج الرياضية المباشرة المواكبة للأحداث الرياضية في مصر وخارجها، فضلاً عن استديوهات التحليل للتعليق على المباريات.

يذكر أن إشارة البث الأرضي لقناة تايم سبورت الرياضية، قد تم تقويتها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام، لضمان مشاهدة الجماهير للمباريات التي يشارك فيها المنتخب المصري أو أي فرقة مصرية بالبطولات والدوريات العالمية بصورة واضحة واشارة قوية، يمكن استقبال تردد بث قناة تايم سبورت الفضائية الأرضي والفضائي من خلال ضبط الترددات التالية عبر أجهزة استقبال القنوات لديكم.

تردد قناة تايم سبورت 2020 Time Sport

التردد الأرضي: UHF 32