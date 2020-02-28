ضبط إشارة تردد قناة توم وجيري الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

متابعينا الاعزاء نستعرض عليكم الأن من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز تردد قناة توم وجيري الجديد 2020، حيث تعتبر قناة توم وجيري من القنوات المصرية المتخصصة في عرض محتوى الأطفال، والتي تعرض مجموعة جميلة جداً من الافلام الكرتونية وبرامج الأطفال التعليمية والثقافية وأيضاً أغاني الأطفال، وكله بجانب عرضها مغامرات توم وجيري الكرتون الأكثر شهرة في العالم.

تردد قناة توم وجيري 2020

حرص الكثير من الأمهات أن توفر لأبنائها قناة متميزة تستعرض عبر شاشتها محتوى متنوع ومختلف يتناسب مع جميع الفئات العمرية المختلفة، وبعد بحث كبير لم تجد أفضل من قناة توم وجيري التي تعتبر هي أبرز قنوات الأطفال في الدول العربية.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2020

بعد أن ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل عشاق قناة توم وجيري عن ترددها الجديد، حيث تم تغيير تردها في بداية عام 2020، سوف نستعرض عليكم خلال السطور التالية أحدث ترد لقناة توم وجيري 2020

التردد 11354

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معامل الترميز 27500

الأستقطاب عمودي

القمر الصناعي النايل سات