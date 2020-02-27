تردد قناة أون إي الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة أون إي الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات أون الشهيرة والتي تضم أربعة قنوات هي “أون سبورت، أون سبورت 2، أون إي، أون دراما”، تلك التي حققت نجاح باهر وشهرة كبيرة جدا منذ انطلاقها لأول مرة.

والقناة متخصصة في بث وتقديم محتوي متنوع وفريد يناسب جميع الأذواق؛ حيث تقوم بتقديم باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والمسلسلات العربية والأفلام الهندية.

وكانت القناة قد انطلقت في عام 2008 وكان وقتها ملك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والتونسي طارق بن عمار.