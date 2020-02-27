تردد قناة مصر العرب الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة مصر العرب الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي قناة مجانية متخصصة في بث وتقديم باقة من المسلسلات والأفلام العربية بشكل مجاني دون انقطاع أو تشفير أو توقف أو تشويش.

وتقوم القناة بعرض وتقديم باقة كبيرة من البرامج والمسلسلات والأفلام والكاميرا الخفية، مما يناسب محتواها كافة الفئات وجميع الأذواق، وساعد ذلك في جذب الكثير من المشاهدين وتحقيق نسب مشاهدة عالية جدا.

ولم يقتصر دورها على بث المسلسلات والأفلام العربية، بل اتجهت مؤخرا إلى بث باقة كبيرة من المسلسلات والأفلام التركية والهندية.