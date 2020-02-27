تعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد اظبطها الان على جهازك

حققت قناة طيور الجنة نجاح باهر في السنوات الأخيرة، وبالأخص عندما تم إطلاقها بلغات مختلفة مثل اللغة الفرنسية واللغة التركية، وبالتالي فقامت القناة بجذب الأطفال من كل مكان في العالم، وأصبحت هي قناة الطفل الأولى في جميع الدول العربية والأجنبية، كما أنها القناة التي تراعي جميع أخلاقيات المجتمع الشرقي ولها مختلف المميزات الأخرى، ولذلك فإليكم الآن التردد الأخير لها.

التردد الجديد: 11315

معدل الاستقطاب: (V)

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 3/4

التردد أخر: 11392 معدل الاستقطاب: (V) القمر الصناعي: نايل سات معدل الترميز: 3/4

كما يمكنكم متابعة موقعنا بشكل مستمر للتعرف على أحدث التردد التي تصل إليكم محدثة على النايل سات، وبالأخص تردد قناة طيور الجنة قناة الطفل الأولى.