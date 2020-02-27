“anbaa” تردد قناة “بي إن سبورت الإخبارية” 2020 على النايل سات / لمتابعة أخبار مباريات عودة دور ال 32 من الدوري الأوروبي اليوم

“بي إن سبورت الرياضية الإخبارية” ذات الشهرة الواسعة، حجزت مكاناً لها بين العديد من القنوات صاحبة الريادة في مجال الرياضة، وهذه القناة تابعة لشبكة الجزيرة الفضائية المالكة لباقة بي إن سبورت المتخصصة الرياضية، فيوجد العديد من القنوات في مجالات عديدة تحمل نفس الإسم وتم إفتتاحها في 2011، لتكون ملاذ لمحبي و متابعي الرياضة بالعديد من دول العالم.

تردد “بي إن سبورت الإخبارية” المفتوحة 2020 تهتم بتقديم أخبار و نتائج المباريات الهامة المقامة على الساحة، و من القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الفضائية ذات الأهمية أيضا “بي إن سبورت المفتوحة” و “بي إن سبورت 2” و “الكأس الرياضية”، و تقدم قناة بي إن سبورت الإخبارية محتواها مجاناً على القمر “نايل سات”، و من المتابعات الهامة التي تقدمها القناة اليوم أخبار مباريات عودة دور ال 32 للدوري الأوروبي، الذي يشهد عدد من اللقاءات الهامة بين كبار الفرق الأوروبية.

مباريات اليوم “الدوري الأوروبي”

بازل/ أبويل نيقوسيا “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 جينت/ روما “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 لاسك لينز/ الكمار “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 مالمو/ فولفسبورج “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 اسبانيول/ وولفرهامبتون “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 بورتو/ باير ليفركوزن “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 إسطنبول باشا كشهر/ سبورتينج لشبونة “الدوري الأوروبي” الساعة 7,55 مساءً عودة دور ال 32 بنفيكا/ شاختار دونيتسك “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32 ريد بول سالزبورج/ آ. فرانكفورت “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32 سيلتيك/ كوبنهاجن “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32 مانشستر يونايتد/ كلوب بروج “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32 انترناسيونالي/ لودوجوريتس “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32 اشبيلية/ كلوج “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32 أرسنال/ أوليمبياكوس “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32 أياكس امستردام/ خيتافي “الدوري الأوروبي” الساعة 10 مساءً عودة دور ال 32

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12604 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تتميز بها قناة بي إن سبورت الإخبارية

تتميز قناة بي إن سبورت الإخبارية، بتقديم مجموعة من البرامج الإسبوعية، التي تتابع أهم وأخر الأخبار الرياضية وتحليل للفنيات بها، ومنها (عالم كرة السلة يقدم كل ثلاثاء- عالم السرعة يقدم كل خميس- موعد مع الكالتشيو برنامج إسبوعي يخص الكرة الإيطالية- من بريطانيا برنامج إسبوعي يخص الدوري الإنجليزي-برنامج كرة فرنسا يقدم إسبوعياً لما يخص فرنسا- الدوري الأوروبي برنامج موسمي يخص الدوري الأروبي-الإقتصادية الرياضية برنامج إسبوعي يقدم إقتصاديات الأندية- أخبار الرياضة ويبث على رأس كل ساعة يومياً).