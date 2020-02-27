تردد قناة إم بي سي ماكس الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة إم بي سي ماكس الجديد على النايل سات وعرب سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات إم بي سي الشهيرة، والتي حققت شهرة واسعة ونجاح باهر منذ انطلاقها للوهلة الأولى وحتى الوقت الراهن.

وهي قناة سعودية مجانية تبث محتواها دون انقطاع أو تشفير أو تشويش أو توقف أو تسديد اشتراكات شهرية كغيرها من القنوات.

والقناة متخصصة في بث وتقديم الأفلام والمسلسلات الأجنبية المتنوعة بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي، .ونقدم لكم من خلال الجدول الموجود أدناه كافة معلومات القناة، والتي يمكن بعد برمجتها الاستمتاع بما تقوم القناة بتقديمه على مدار 24 ساعة.