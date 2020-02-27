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تردد قناة نايل سبورت الجديد على النايل سات 2020

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نرصد لكم تردد قناة نايل سبورت الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي احدي القنوات التابعة لشبكة قنوات النيل المتخصصة الشهيرة، والقناة مجانية متخصصة في بث وتقديم كل ما هو جديد في عالم المصرية من مباريات وأخبار، وتقوم القناة بتقديم تغطية للعديد من المباريات والبطولات المحلية على مدار ساعات اليوم مجانا دون تشفير أو تشويش أو انقطاع أو توقف.

وتسعى القناة إلى تقديم كل جديد في عالم الملاعب وتقديم تغطية شاملة لمباريات الممتاز ومباريات العديد من البطولات العربية والمحلية التي يشارك بها منتخب الفراعنة.

القمر الصناعي التردد – القطبية معدل الترميز
النايل سات 11843 أفقي 27500
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