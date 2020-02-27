تردد قناة طيور الجنة الآن عبر النايل سات

تعد قناة طيور الجنة هي واحدة من القنوات المتخصصة في نشر أغاني الأطفال، وذلك بمختلف أنواعها، حيث يتم بث أغاني مصورة وأغاني كرتونية، بالإضافة إلى الأغاني التعليمية التي من خلالها يتم تعليم الحروف، وتعد قناة طيور الجنة من القنوات التي تم بثها في عام 2008، وحتى اليوم يتم بث القناة رسميا من عمان عاصمة الأردن من خلال رئيس القناة خالد مقداد.

ترددات قناة طيور الجنة عبر النايل سات

التردد الأول

التردد: 11315

القمر: (V)

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 3/4

التردد الثاني

التردد: 11392

القمر: (V)

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 3/4

التردد الثالث

التردد: 11258

القمر: (H)

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 3/4

التردد الرابع