“ظاهر” ترددات قنوات أبو ظبي 1، 2 الرياضية 2020 المفتوحة و “Abu dhabi sport 3 HD” المشفرة / AD SPORTS 1,2 لنقل مباريات الدوري الإماراتي

قناة أبو ظبي الرياضية 1و2 التي تقدم محتواها بصيغة HD وهي قنوات مجانية، بالإضافة لقناة أبوظبي الرياضية HD 3 المشفرة ضمن مجموعة آخري من القنوات التي تحمل نفس الاسم و تحتاج لاشتراك ايضاً لإمكانية مشاهدة المباريات المذاعة عليها، و تتبع شركة أبو ظبي للإعلام التي تهتم بالمشاهد العربي و تقدم محتوي يتناسب مع تنوع زوق متابعيها و اختلاف أعمارهم.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 1,2 على النايل سات، لنقل عدد من البطولات المحلية و الدولية، ليكون المشاهد العربي متميز عن غيره في متابعة محتوي رياضي متجدد، فقد حجزت قنوات أبو ظبي الرياضية مقعدها في الصفوف الأولي بين القنوات الرياضية الهامة على الساحة الآن، و تعرض على شاشتها مباريات الدوري الإماراتي.

مباريات الدوري الإماراتي

اسماء الفرق توقيت المباراة مرحلة المنافسة القناة الناقلة النصر/ الوحدة الساعة 3,30 عصراً الأسبوع ال 17 AD SPORTS 1 حتا/ العين الساعة 3,30 عصراً الأسبوع ال 17 AD SPORTS 2 الشارقة/ الوصل الساعة 6,15 مساءً الأسبوع ال 17 AD SPORTS 1 عجمان/ الظفرة الساعة 6,15 مساءً الأسبوع ال 17 AD SPORTS 2

تردد قناة أبو ظبي 1،2 الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12226 H 27500 نايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 على القمر “نايل سات 2020”

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11372 H 27500 نايل سات

قناة “AD Sport”، تهتم بمتابعيها وتنقل لهم أهم وأخر الأخبار الرياضية للمسابقات المقامة على الصعيد العربي، وخاصةً المسابقات الخاصة برياضة كرة القدم، بالإضافة لسباقات الخيل والهجن، و بطولات التنس وغيرها من الرياضات المتنوعة، وذلك لترسيخ مبدأ حب الرياضة وأهميتها في بناء الجسم والعقل، وتنمية لمهارات الشباب العربي بالمنطقة.

تهتم “قناة أبو ظبي الرياضية” بنوعية ومضمون وشكل، المحتوي المقدم على شاشتها مع وجود عدد متميز، من المراسلين والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية، على درجة عالية من الدقة والكفاءة والحرفية، في نقل الأحداث الرياضية أول بأول، ووجود إستديو تحليلي متميز، للمباريات التي تبث من خلالها يقدم قبل المباراة وبعدها، في متابعة وتحليل للفنيات ونتائج المباريات.