“gahaez” تردد باقة قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 2020 / ALKass sports الناقل الرسمي لمباريات الدوري القطري

مجموعة قنوات الكأس الرياضية القطرية المفتوحة، تهتم بالمشاهد القطري و العربي العاشق لمباريات كرة القدم، فتعمل على نقل العديد من البطولات الرياضية العالمية و المحلية، لتكون الملاذ الأمن دون تحمل تكاليف لكونها باقة مجانية، تبث محتواها عبر القمر الصناعي نايل سات دون اشتراك.

تردد باقة قنوات “الكأس” الرياضية 2020 من الترددات التي يهتم محبي رياضة كرة القدم التعرف عليه لضبط القناة، و تعمل إدارة مجموعة القنوات على تحديث التردد بصفة مستمرة ليكون جاهز لبث المحتوي الرياضي المذاع على شاشتها، دون تأثيرات خارجية تؤثر على سلامة البث.

جدول مواعيد مباريات اليوم “دوري نجوم قطر”

اسماء الفرق التوقيت مرحلة المنافسة القناة المذاع عليها الريان/ الأهلي الساعة 3,50 عصراً الأسبوع ال 16 ALKass sports one الدحيل/ الشحانية الساعة 3,50 عصراً الأسبوع ال 16 ALKass sports tow السد/ العربي الساعة 6,30 مساءً الأسبوع ال 16 ALKass sports one

مجموعة قنوات الكأس الرياضية 2020

ALKass sports One.

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تردد مجموعة قنوات الكأس على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 11919 H 27500 نايل سات

أهم البرامج التي تقدمها قنوات الكأس الرياضية القطرية

تحرص إدارة القنوات على جذب عدد كبير من المشاهدين، وذلك بتقديم مجموعة متميزة من البرامج، التي تناقش وتحلل أهم الآحداث الرياضية، ومنها (برنامج المجلس- برنامج جرايد- برنامج الحكم- برنامج 90 دقيقة- برنامج ضيفنا-برنامج SPORT NET)، وتتميز القنوات بتقديم برامجها على مدار ال24 ساعة في اليوم، وهي قنوات مجانية تبث على القمر الصناعي نايل سات، وتتميز بصورة وصوت واضح يجذب المشاهد، لمتابعتها ومعرفة أهم وأخر الأخبار الرياضية.