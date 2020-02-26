اضبط تردد قناة بطوط كيدز للأطفال الجديد 2020 على القمر الصناعي نايل سات

نرصد لكم من زوارنا الاعزاء تردد قناة بطوط كيدز، الذي زاد عنه البحث خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحتل قناة بطوط مكانة كبيرة جدا بين قنوات الأطفال المصرية، حيث أنها تعرض عبر شاشتها مجموعة متميزة من الأفلام الكرتونية الشهيرة والتي لها ذكريات مع الكثير من الأطفال والكبار والصغار، بالإضافة لعرضها مجموعة متميزة من برامج الأطفال التعليمية والترفيهية والأغاني الخاصة بالأطفال التي لها مكانة كبيرة في حياة كل طفل، والأن نستعرض عليكم في هذا المقال تردد قناة بطوط كيدز 2020.

قناة بطوط كيدز 2020 للأطفال

في الفترة الأخيرة زادت شعبية قناة بطوط كيدز لأنها استطاعت أن تجد من المحتوى التي تعرضه عبر شاشتها، واختارت أحدث الأفلام الكرتونية وكرتون الأطفال مثل كرتون توم وجيري الشهير وكرتون بطوط العالمي، الذي ينتظره الأطفال بفارغ الصبر، ولذلك حظت قناة بطوط على أعلى نسبة مشاهدة بين قنوات الأطفال المنافسة لها.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2020

الأن يمكن للجميع في الدول العربية الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة بطوط كيدز عبر شاشتها من أفلام كرتونية وكرتون أطفال شهير وأغاني أطفال متميزة، فقط عليكم ضبط ترددها على جهاز الاستقبال لديكم.

القمر الصناعي : نايل سات

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التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500