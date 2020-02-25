تردد قناة صدي البلد الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة صدي البلد الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي قناة عربية متنوعة تقوم بعرض وتقديم باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والإخبارية والاجتماعية على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني دون توقف أو انقطاع أو تشفير كغيرها من القنوات، كما تقوم القناة بتقديم كا ما يدور في مصر والعالم العربي من أخبار وأحداث سياسية وتقديمها لمتابعيها من خلال شاشتها الفضائية أول بأول.

وكانت القناة قد بدأت بث محتواها عام 2011 من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي أحدي القنوات التابعة لشبكة قنوات البلد الفضائية والتي من بينها صدي البلد دراما وصدي البلد 2.