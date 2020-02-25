تردد قناة الأزهر الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الأزهر الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات المجانية المفتوحة التي تقوم ببث محتواها على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو توقف أو تشفير.

وهي قناة متخصصة في بث وتقديم كل ما يخص أساتذة وطلاب الأزهر الشريف؛ حيث تقوم بتقديم العديد من برامج العلم التي تساعدهم كثيرا في مشوارهم التعليم، فضلا عن البرامج التي تقدمها والفتاوي الأزهرية.

وهي أحدي القنوات الدينية الهامة التي تبث محتواها على مدار ساعات اليوم بشكل مجاني، وتسعى إلى تقديم كل ما يبحث عنه المسلمون في جميع أنحاء العالم من فتاوي وبرامج دينية.