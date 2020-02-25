تردد قناة ستار ورلد الجديد على سهيل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة ستار ورلد اتش دي الجديد على القمر الصناعي سهيل سات 2020، وهي أحدي القنوات المتخصصة في بث وتقديم الأفلام الأجنبية القديمة والحديثة على مدار ساعات اليوم.

وهي قناة مشفرة تحتاج إلى دفع اشتراكات شهرية وتسديد فواتير لمشاهدة ما تقوم بتقديمه طوال ساعات اليوم، وتعتبر أحدي القنوات الأجنبية المميزة التي يحب مشاهدتها الكثير من الأشخاص في كل مكان في العالم.

وتسعى القناة إلى تقديم محتوي يجذب المزيد من المشاهدين إليها ويساعدها في تحقيق نسب مشاهدة كبيرة وشهرة واسعة عن غيرها من القنوات الأجنبية الأخري، وهي أحدي القنوات التابعة لمجموعة قنوات شوتايم.