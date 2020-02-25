نرصد لكم تردد قناة كايرو سينما الجديد على النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات المصرية المتخصصة في بث وتقديم باقة من الأفلام العربية الجديدة والحصرية، التي يبحث عنها الكثير من المشاهدين؛ حيث تقوم القناة بتقديم الاعمال الجديدة بعد طرحها في السينمات مباشرة.

ولم يقتصر محتواها على الأفلام الجديدة فقط، بل تقوم أيضا ببث وتقديم مجموعة كبيرة من أفلام الزمن الجميل والأفلام الكلاسيكية القديمة التي يحب مشاهدتها الكثيرين، وساعد تنوع محتواها بين القديم والكلاسيكي والحصري إلى جذب الكثير من المشاهدين وتحقيق نسب مشاهدة كبيرة جدا خلال فترة وجيزة.

وهي قناة مجانية تبث من خلال القمر الصناعي النايل سات على مدار ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير أو توقف.