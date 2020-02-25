تردد قناة روتانا دراما الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2020

نرصد لكم تردد قناة روتانا دراما الجديد على النايل سات وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وهي تعتبر أحدي القنوات العربية السعودية المتخصصة في بث وتقديم العديد من الحلقات المتواصلة من المسلسلات العربية والمصرية والخليجية والتركية المدبلجة إلى اللغة العربية.

ونجحت القناة في تحقيق شهرة واسعة ونسب مشاهدة كبيرة جدا خلال فترة وجيزة، نظرا للمحتوي الفريد والمتنوع الذي تقوم بتقديمه على شاشتها الفضائية طوال ساعات اليوم دون انقطاع أو تشفير أو توقف.

وانطلقت القناة عام 2011 وكانت تحمل اسم روتانا مصرية، وكانت تقوم بتقديم باقة من المسلسلا والأفلام والبرامج المصرية، وتغير اسمها في عام 2016 وأصبحت تحمل اسم روتانا دراما.