تردد قناة الشرق الجديد على النايل سات 2020

نرصد لكم تردد قناة الشرق الجديد على القمر الصناعي النايل سات 2020، وهي أحدي القنوات المصرية المتخصصة في نقد نظام الحكم المصري ورئيس جمهورية مصر العربية “عبد الفتاح السيسي” وتقوم بتسليط الضوء على كافة سلبيات النظام الحالي في الدولة المصرية وكشف فساد العديد من موظفي الدولة ورجال الأعمال.
وكانت القناة قد انطلقت في عام 2014 وتحديدا في الخامس والعشرين من شهر أبريل من داخل تركيا، وشهدت القناة العديد من مشكلات البث باستمرار، نظرا للمحتوي الذي تقوم بتقديمه، ولكنها كانت تواجه الصعوبات والأزمات وتعود من جديد.
|القمر الصناعي
|التردد – القطبية
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|النايل سات
|11315 أفقي
|27500
|5/6
|النايل سات
|12687 أفقي
|27500
|5/6