ألتقط أشارة || التردد الجديد لقناة أون سبورت على النايل سات و شاهد مباراة القمة اليوم

أعرف تردد قناة أون سبورت الفضائية،يلعب اليوم الأهلي ضد الزمالك مجدداً في مسابقة الدوري المصري، المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، وتنقل المباراة من خلال شاشة قناة أون سبورت الفضائية، الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة،الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

التردد الجديد لقناة أون سبورت، قناة أون سبورت هي قناة مصرية ملك شركة أعلام المصريين، وصاحبها رجل صناعة الحديد أحمد أبوهشيمه، واستطاعت أن تكون القناة الرياضية الأكثر مشاهدة في مصر.

قناة أون سبورت منذ أنطلاقها استطاعة أن تجذب المشاهد المصري والعربي، لما تقدمه من محتوى جيد، واستطاعة أن تحصل على حقوق منافسات وأحداث هامة، أخرها حفل الكاف لاختيار الأفضل في القارة الذي أقيم في الغردقة.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة الأهلي* الزمالك 19.30بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت السعودية أون سبورت، تايم سبورت الدوري المصري

التردد الجديد لقناة أون سبورة على النايل سات 2019

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز أون سبورت 10853 نايل سات H 27500

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أهم البرامج التي تقدمها قناة أون سبورت