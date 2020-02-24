التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية 1-2 KSA SPORTS على النايل سات والعرب سات 2020 و تابع مباريات الدوري السعودي للمحترفين

تردد قناة السعودية الرياضية،من أشهر الترددات التي يتم البحث عنها، لنقلها مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أقوى بطولة دوري في الوطن العربي، التي يحرص على متابعتها الجماهير السعودية والعربية في مختلف البلاد.

بدأت القناة بثها الأول يوم 16 من رجب عام 1423 هجري الموافق 24 سبتمبر 2002، ومنذ عام 2018 بدأت القناة تبث بثوب جديد ومتطور، وبالتحديد يوم 1 مارس عام 2019، تحت مسمى KSA SPORTS وأضافت KSA SPORTS+1 KSA SPORTS+2، لنقل المباريات التي تذاع في وقت واحد.

تقسيم مستويات الدوري السعودي

المستوى الأول: الهلال ، النصر ، التعاون، الأهلي.

المستوى الثاني : الشباب، الفيصلي، الرائد، الوحدة.

المستوى الثالث: الاتحاد، الفتح، الاتفاق، الفيحاء.

أبها، العادلة، الحزم، ضمك.

أهم المباريات التي ستنقل على القناة اليوم

لاتوجد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 على نايل سات وعرب سات

القمر الصناعي القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز التصحيح نايل سات KSA1 KSA2 12149 H 27500 5/6 عرب سات KSA1 KSA2 12015 V 27500 5/6

الحقوق التي تمتلكها قناة السعودية الرياضية 1-2

الدوري السعودي للمحترفين.

دوري الدرجة الأولى السعودي.

كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس الخليج العربي.

الدور التمهيدي لكأس العرب الأندية الأبطال.

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

سباقات الخيل والألعاب الإلكترونية.

المباريات الودية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.