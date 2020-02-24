جاهزية تردد قناة أون سبورت 1،2 على النايل سات 2020 / لنقل المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري بين الأهلي و الزمالك

نتواجد معكم لعرض تردد قناة أون سبورت، فهي من أهم القنوات وأكثرها مشاهدة في مصر والعالم العربي، من خلال الجماهير الرياضية ومحبي كرة القدم المصرية، وهي القناة الناقلة لمباريات الدوري الممتاز مباشر، وتهتم ايضا بالمباريات الدولية والكرة الأوروبية والعربية، مما زاد من نسب المشاهدة وخاصاً من عشاق كرة القدم، نظراً لأنها قناة مجانية ليس لها إشتراك.

جاهز تردد قناة “أون سبورت” 1،2، لنقل مباراة اليوم المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري المصري الممتاز، بين فريق نادي الأهلي و فريق نادي الزمالك، و التي تقام على ملعب استاد القاهرة مساء اليوم الإثنين 24/2/2020، و يدخل الأهلي المباراة و هو متربع على المركز الأول بترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة، و على الجانب الأخر يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

مباراة اليوم “الدوري المصري”

الأهلي/ الزمالك الساعة 7,30 مساءً الأسبوع الرابع

وقد حازت قناة أون سبورت على شهرة عالية، بين القنوات الرياضية وعلى مستوي الشرق الأوسط، نظراً لإهتمام إدارة القناة، بعرض كل ماهو جديد يخص الشأن الرياضي، وتضم قناة أون سبورت مجموعة متميزة من أشهر وألمع، نجوم الكرة المصرية والإعلاميين المتخصصين في مجال الرياضة، ومنهم الكابتن أحمد شوبير والكابتن حازم إمام والإعلامي سيف زاهر.

تردد قناة أون سبورت الرياضية 2020 على القمر الصناعي نايل سات

التردد الإستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي 10853 H 27500 نايل سات

ونقوم بالمتابعة لكل ما هو جديد، يخص تردد قناة أون سبورت والتردد الخاص بها الذي يبث بصيغة HD، وذلك لسلامة متابعة القناة من خلال مختلف أجهزة الإستقبال، وذلك لما تقدمه قناة أون سبورت من متابعة وعرض شيق، وتحليل للمباراة في إستديو تحليلي قبل وبعد المباراة لشرح الفنيات للمشاهدين.