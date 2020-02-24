جاهز تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات، سهيل سات 2020 / لنقل مباراة ليفربول مع ويست هام يونايتد بالجولة ال 27 في الدوري الإنجليزي

متواجدون معكم اليوم لتقديم نبذة عن قناة بي إن سبورت 2 القطرية المشفرة، فهي من القنوات التي حجزت مكانها في الصفوف الأولي بين القنوات المتميزة في نقل محتوي رياضي عالي الجودة، و هي إحدي مجموعة قنوات مشفرة بنفس الاسم مع اختلاف ترتيبها، و تخصصت جميعها في نقل المحتوي الرياضي العالمي بالإضافة لأهم الفاعليات و الأحداث الرياضية على الساحة.

قناة بي إن سبورت 2 المشفرة بترددها الجديد 2020، تعرض مباراة اليوم في الجولة ال 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين صاحب المركز الأول بترتيب جدول الدوري الإنجليزي “ليفربول” برصيد 76 نقطة، و صاحب المركز ال 18 المهدد بالهبوط “وست هام يونايتد” الحاصل على رصيد 24 نقطة، و هذا اللقاء هو ختام مباريات الأسبوع ال 27 بعد لقاء مانشستر سيتي يوم السبت الماضي مع ليستر ستي و تغلب عليه، ليكون مان سيتي صاحب المركز الثاني بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر للترتيب.

مباريات اليوم المنقولة على شاشة القناة

ليفربول/ وست هام يونايتد “الدوري الإنجليزي” الساعة 10 مساءً الأسبوع ال 27

تردد قناة بي إن سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات 2020

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 12264 أفقي 27500 نايل سات 11547 عمودي 27500 سهيل سات

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