إشارة تردد قناة الأقصى مباشر الجديد “غزة برس” على النايل سات فبراير 2020 “إشارة مُحدثة” صوت غزة على العالم

نتابع معكم تردد قناة الأقصى 2020 مباشر بجودة عالية الجديد على النايل سات 2020 “دنيا الوطن” والذي تنامى البحث عليها خلال الساعات الأخيرة خاصة مع العدوان الصهيوني على قطاع عزة، لذلك قررنا عبر موقعنا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة الأقصى الفلسطينية وكذلك نبذة عن أهم البرامج التي تقدمها قناة الأقصى لشهر نوفمبر 2018، حيث تعتبر القناة لسان حال الفلسطينيين بقطاع غزة، وهي قناة إخبارية في الأساس.

وفي حال تعطل تردد قناة الأقصى عن العمل يمكنكم متابعة القناة من خلال رابط البث المباشر للقناة، حيث تعرضت القناة لعدوان إسرائيلي غاشم، ولكن القائمين على أمر القناة تمكنوا من إعادة بث القناة من مكان أخر غير الذي تم قصفة من قبل العدون الصهيوني، والرابط التالي هو مخصص للبث المباشر من خلال الأنترنت “رابط البث المباشر”.

قناة الأقصى مباشر بجودة عالية الجديد “دنيا الوطن” 2020 على نايل سات

دنيا الوطن الصفحة الرسمية على توتير دنيا الوطن الصفحة الرسمية على فيس بوك

تردد قناة الأقصى 2020 على النيل سات من خلال الجدول التالي:

القمر التردد معامل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 10922 27500 3/4 رأسي V

جدول بالبرامج التي تقدمها القناة

قناة الأقصى على النايل سات والأعمال الدرامية

كما تهتم قناة الأقصى على النايل سات بتقديم الأعمال الدرامية التي تجد قبول لدى المشاهد الفلسطيني والعربي زمنها على سبيل المثال:

مسلسل بوابة السماء

مسلسل الفدائي الجزء الأول والثاني

مسلسل الروح

مسلسل مرزوقة وشعبان

كما يغلب على المحتوى الذي تقدمه قناة الأقصى البرامج الإخبارية، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال جدول البرامج الذي يشمله هذا التقرير عن القناة.

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وتختتم القناة يومها ببرنامج نشرة الحصاد، وهي النشرة الإخبارية لجميع الأحداث المحلية والعربية التي تهم سكان قطاع غزة، ونتمنى أن نكون قد وضحنا تردد القناة من خلال هذا التقرير.