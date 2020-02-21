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“إشارة مؤكدة” تردد قناة نادي المريخ السوداني الجديد al merrikh tv “تحديث فبراير 2020” على قمر عرب سات بدر

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كما سنتابع معكم كل جديد قد يطرأ على تردد قناة المريخ من خلال التحديث الدائم لهذا التقرير عن تردد قناة المريخ الجديدة، كما يسعدنا تلقي استفساراتكم عن أي تردد للقنوات الأخرى، ونتمنى لكم دائما مشاهدة ممتعة.

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