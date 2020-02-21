ENTV Algeria تردد قناة الجزائرية الرياضية الجديد إشارة مُحدثه فبراير 2020 على النايل سات طريقة لإدخال وفك الشيفرة

مع حرصنا الدائم على تقديم تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الصحيح والجديد 2020 على القمر نايل سات وفيره من الأقمار الصناعية الأخرى، حيث وجدت القناة طريقها في الانتشار في الفترة الأخيرة بعد عملية التطوير الشاملة التي مرت بها القناة مؤخراً، فالقناة تابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري Télévision Algérienne وقد أصبحت محل بحث متعاظم ومتزايد، لذلك فقد قررنا إعداد هذا التقرير الشامل عن تردد قناة الجزائرية الأرضية وطريقة فك شيفرة القناة من خلال فيديو مرفق بهذا التقرير.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن استقبال إشارة البث الخاصة بقناة الجزائرية الرياضية من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير، وكذلك يمكن فك شفرة القناة على كافة أجهزة الاستقبال سواء كانت قديمة أو حديثة، وبذلك يمكن الاستمتاع بما تقدمه القناة من بث مباشر لمباريات الدوري والكأس الجزائري وكذلك مباريات منتخب الجزائر، والعديد من المباريات الهامة الأخرى، كما يمكن لمشاهدي قناة الجزائرية الرياضية متابعة الاستوديوهات التحليلية على شاشة قناة الجزائر الأرضية.
تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية 2020 “Télévision Algérienne”
وللاستمتاع بقناة الجزائرية الرياضية يجب فك شيفرة القناة على أجهزة الاستقبال التي يمتلكها المشاهد عن طريق إدخال شفرة القناة التي تبث إشارتها من خلال قمر نايل سات وغيره من الأقمار الأخرى.
جدول تردد قناة الجزائر الأرضية على نايل سات 2020
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|القمر الصناعي
|11680
|أفقى
|27500
|نايل سات
ترددات قناة الأرضية الجزائرية ENTV Algeria
- Nilesat 7°W – 11680 H 27500
- SES 22°W – 12674 H 20250
- AlcomSat 25°W – 12240 H 30000
- AlcomSat 25°W – 12160 H 30000
- AL Yah 52°E – 12054 H 27500
- Biss:1100001100000000
رابط المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري (Télévision Algérienne – المؤسسة العمومية للتلفزيون على الفيس بوك
خطوات إضافة شفرة قناة الجزائر الرياضية لأجهزة الاستقبال
بخصوص الأجهزة الصيني الشعبية معالج على all:
قف على القناة واضغط من الريموت انفو Info ثم 1234 سيظهر سطر تدخيل الشفرة فتقوم باد خالها لتعمل مباشرة، ولها طريقة ثانية حيث قم بالدخول ل منيو ثم تقف على اللغة وتضغط 1234 أو 0000 وسوغ تظهر صفحة الشفرات، تدخل عليها ودخل الشفرة وفيه أنوع تدوس انفو ستجد سطر 16 رقم في أخر الصفحة ادخل عليه واكتب الشفرة غير كده جهازك محتاج سوفت توين بروتكول
طريقة وضع الشفرة لأجهزة ig720&730&740
أولا يجب وضع الشقرة بدون حروف صغيرة .
الوقوف على القناه المراد فتحها اضغط انفو اربع مرات تظهر لك فيمة وضع الشفره ولو لم تظهر اضغط منيو 6666
Advertisements
طريقة وضع الشفرة لجهاز ترومان 270 أوبشن HD
قف على القناه المشفرة
اضغط من الريموت 8282
ستظهر قائمة الشفرات
ندخل التردد والشفرة
ثم OK
طريقة وضع الشفرة لجهاز اوبن سات 333.
Menu
Setting
Plugin MANAGE
Type: Patch , Status: On
قف على القناه المشفرة وتدخل 8282 سوف تظهر صفحة البيس اضغط إضافة أو تعديل الشفرة
اضغط 8899 لتفعيل الباتش
برامج قناة الجزائرية الرياضية الثالثة الفضائية
تقدم القناة باقة مختارة ومتميزة من اهم البرامج والفقرات الفنية والنشرات الإخبارية بالإضافة إلى تغطية حصرية وشاملة لكافة المهم من الأحداث ومن اهم برامج القناة ما يلي:
- برنامج مساء الثالثة
- برنامج ضيف الثالثة
- برنامج قرائيات
- يرنامج الجزائر نت
- الأسبوع الرياضي
- ساعة رياضة
- دوري المحترفين
- في دائرة الضوء
- تقدر تربح
- فتاوى على الهواء
- صباح الخير يا جزائر.
قد يهمك أيضا التعرف على:
تردد قناة الكأس القطرية الرياضية Al Kass TV على قمر نايل سات وعرب سات “تحديث فبراير 2020” ثماني قنوات رياضية مختلفة
جميع ترددات قنوات القمر عرب سات الجديدة التردد الشبكي”فبراير 2020″ قنوات الرياضة والأفلام والأخبار وجميع قنوات الأطفال والدراما والأكشن
ترددات جميع قنوات القمر نايل سات الجديدة Nile Sat “تحديث فبراير 2020 ” التردد السحري لتنزيل وتحميل جميع الترددات بضغطة واحدة
تردد قناة الرياضية المغربية hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة الجديدة “فبراير 2020” على نايل سات .. عرب سات .. هوتبيرد
في حال كان لديكم أي استفسار يرجى ترك تعليق بالاستفسارات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين على الإجابة على جميع التغليقات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة على تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية Télévision Algérienne الجديد.