خبر مفاجأة || تردد بي إوت كيو الجديد على النايل سات || يناير 2020 بعد التحديثات الجديدة

أعرف الأن التردد الجديد لقنوات بي أوت كيو 2020 سنقدمه لمتابعينا، بعد أن تم الاتفاق بين أدارة قنوات بي أوت كيو والقمر الصناعي عرب سات على تحميل الباقة من خلاله الفترة القادمة، بعد التحديثات الأخيرة لمنع التشويش من قبل بي إن، وتردد باقة بي أوت الجديد الذي سنقدمه لكم وأخر تفاصيل عودة بث القناة والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي أوت كيو تضم عدد 10 قنوات تليفزيونية.

قنوات بي إوت كيو استطاعت أن تنقل المباريات الكبرى للمواطن البسيط في الوطن العربي دون دفع مبالغ كبيرة نظير الاشتراك في القنوات وكانت تنقل كل الدوريات الكبرى في أوروبا خاصة الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

تردد قنوات بي أوت كيو 2020

يتردد في الوقت الحالي عن عودة تردد قنوات بي أوت، من جديد مع بداية العام الجديد 2020، وكانت إدارة بي أوت قد أعلنت لمتابعيها الأسبوع الماضي، عبر موقعها الرسمي عن أنتظار مفاجأة، ستسعد محبي القناة في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج.

عودة قنوات بي أوت كيو في مصر وشمال أفريقيا

تردد قنوات بي أوت كيو على النايل سات والعرب سات

سنقدم لكم أحدث تردد لمجموعة قنوات بي أوت كيو، وإذا حدث تعديل للتردد بعد التحديثات التي تجريها القناة حالياً سنوافيكم به في الحال.

القمر الصناعي اسم القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز النايل سات beoutQ 12034 H 27500 عرب سات beoutQ 12207 H 27500 عرب سات beoutQ 11919 V 27500

أهم الدوريات التي تنقلها قنوات بي أوت كيو